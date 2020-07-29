Названы готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе. Об этом в среду, 29 июля, сообщил источник «Вестника АТОР» в одной из европейских дипмиссий.

По его данным, эти страны оказались единственными, кто высказал намерение в ближайшее время открыть границы для россиян. Остальные государства решили воздержаться от приема туристов из-за сохраняющейся высокой статистики новых выявленных случаев коронавируса в России.

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28 июля стало известно, что Евросоюз снова не планирует включать Россию в перечень государств, с которыми будут открыты границы во время пандемии коронавируса. Предполагается, что обновленный «белый список» стран, для граждан которых могут быть сняты ограничения на въезд в Европу, будет опубликован в ближайшие несколько дней. Следующий его пересмотр состоится только в середине августа.

Прежняя версия документа была обнародована Евросоюзом 16 июля. Тогда в документ вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

Как уточняется на сайте Совета Европы, главным критерием для попадания в список является ситуация с количеством новых заражений COVID-19, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале возобновления международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Позже стало известно, что следующими государствами, доступными для российских туристов, могут стать Мальдивы и Южная Корея.

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