Европа снова отказалась открывать границы для российских туристов

Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Среди них оказались те же государства, что и в предыдущий раз, за исключением Сербии и Черногории. Таким образом, в новый список вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

При этом Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих стран.

Основной критерий для попадания в этот список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики.

Ранее в МИД России заявили о возможности допуска россиян в Европу в середине июля, так как список, составленный Евросоюзом пересматривается в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как уточнил источник, страны ЕС каждые две недели будут обновлять список государств, гражданам которых будет разрешен въезд на их территорию.

В июне ТАСС со ссылкой на источник в делегации одного из государств ЕС сообщал о том, что России нужно больше времени восстановление, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах. «Как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех сторон, поверьте», — заверил собеседник.