В России заявили о возможности допуска россиян в Европу в июле

В МИД России заявили о возможности допуска россиян в Европу с 15 июля, так как список на открытие границ, составленный Евросоюзом будет пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД.

Как уточнил источник, страны ЕС каждые две недели будут обновлять список государств, гражданам которых будет разрешен въезд на их территорию. «Исходим из того, что 15 июля решение может быть пересмотрено», — уточнили в российском МИД.

Ранее стало известно, что Европа с 1 июля открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Согласно сообщению, со среды европейские страны должны были постепенно начать снимать ограничения на поездки для жителей 14 государств. Среди них оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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