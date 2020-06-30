Европа окончательно отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз опубликовал окончательный список стран, для граждан которых будут открыты границы с 1 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Среди них оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. При этом Евросоюз временно отказался вносить в список Россию и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих государств.

23 июня сообщалось о том, что Евросоюз рассматривает возможность запретить въезд гражданам России и некоторых других стран из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Помимо России речь шла о жителях США и Бразилии.

Ранее другие государства также временно отказали россиянам во въезде из-за повышенной угрозы распространения коронавируса в России. Среди них в том числе оказались Турция и Тунис.

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