Европа сочла США и Китай опасными из-за коронавируса

Евросоюз счел США опасной страной из-за высокого уровня коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает BBC News, Соединенные Штаты официально не попали в список государств, граждане которых в ближайшее время смогут пересекать европейские границы.

ЕС после консультаций назвал 14 стран, въезд из которых будет разрешен с 1 июля. «Безопасными» с эпидемиологической точки зрения признаны Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

На данном этапе в список помимо России не вошли США и Китай. Если от Пекина ожидают взаимных договоренностей, то к Вашингтону таких требований нет. Члены ЕС объясняют отсутствие Соединенных Штатов в перечне тем, что там зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом и умерших от него, а также последним подъемом заболеваемости.

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Дипломаты заверяют, что решение не является политизированным и основано на научных данных и стремлении обеспечить безопасность европейцев. В ЕС также уверяют, что перечень «безопасных» стран будет пересматриваться каждые две недели.

Основной критерий для попадания в этот список — ситуация с коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики. При этом конкретные рекомендации принимающие страны вырабатывают самостоятельно, пишет CNN.

Ране 30 июня сообщалось, что не менее 14 американских штатов отказались смягчать ограничения из-за COVID-19 в связи с ростом числа зараженных.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 2,68 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Почти 130 тысяч погибли из-за осложнений, связанных с пневмонией COVID-19.

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