Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса

Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, в связи с приближением Дня независимости США, который отмечается 4 июля, должностные лица стремятся не допустить повторения ситуации с Днем поминовения, когда на пляжи, бары и вечеринки отправились тысячи людей.

Так, в Техасе и ряде регионов Калифорнии снова приостановили работу бары, а в Майами, Форт-Лодердейле и Палм-Бич запретили посещать пляжи в предстоящие выходные. В барах Флориды запретили употреблять алкоголь.

27 июня сообщалось, что в США было зафиксировано максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19. За сутки в стране выявили 40 870 инфицированных. При этом в некоторых из штатов число заражений резко выросло после отмены части ограничений, введенных из-за пандемии.

По данным на 30 июня, в мире насчитывается более 10,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них 504,2 тысячи скончались, еще 5,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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