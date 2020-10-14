Побывавшая в Анапе россиянка рассказала об отравлении и дала советы туристам

Отдохнувшая в Анапе россиянка рассказала о неприятностях после посещении курорта Абрау-Дюрсо. Своей историей туристка поделилась в блоге «Веселая путешественница» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила девушка, она приехала в Анапу из Крыма и на второй день отдыха отправилась в курортный поселок, чтобы посмотреть на горное озеро Абрау. После посещения достопримечательности туристка вместе с мужем зашла в кафе — «приличное на вид заведение с умеренными ценами».

«В номер мы вернулись в 12 ночи, легли спать. (...) В полтретьего проснулись от ужасного состояния. Наверное, не стоит описывать, что чувствует человек после отравления. В начале четвертого утра мы пошли в круглосуточную аптеку, чтобы купить лекарство», — рассказала девушка, добавив, что на следующий день у нее был день рождения, и болезнь оказалась «так себе подарочком».

В завершение туристка посоветовала россиянам быть внимательнее при посещении кафе и всегда брать с собой лекарства «на все случаи жизни». «Когда мы выезжали из номера, хозяйка сказала, что летом пара тоже отравилась в Абрау-Дюрсо», — добавила она.

В сентябре другая российская путешественница описала отдых на Кубани, в частности, в селе Кабардинка словами «больше туда не приеду». Среди минусов она отметила платные туалеты на пляжах и ротавирус, которым заразилась ее сестра.