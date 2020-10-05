«Кисель» из медуз у берегов Анапы попал на видео и встревожил россиян

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Происходящее на берегу Черного моря, переполненного множеством медуз, попало на видео и встревожило российских пользователей соцсетей. Отдыхающие поделились соответствующим роликом в Instagram, отметив в публикации аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных кадрах запечатлены десятки крупных морских животных, плотно заполняющих толщу воды. «Кисель из медуз», — говорится в подписи к посту. Там также указано, что видео было снято на пляже Высокий берег в Анапе.

Подписчики сообщества выразили свою тревогу по поводу происходящего в комментариях. «Мир потихоньку умирает», «Мы все умрем», «Караул», «Жуть», «Они в этом году Азовскому морю нанесли колоссальный урон, еще один такой сезон, и рыбе нечего будет есть!» — писали они.

29 сентября в соцсетях появилось видео с берега Азовского моря, покрытого десятками мертвых медуз, — ролик вызвал отвращение у пользователей, которые сравнили пляж с кладбищем. На размещенных в сети кадрах было запечатлено множество мертвых животных, которых прибило волнами к берегу.

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