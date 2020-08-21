Сотни погибших медуз на берегу российского курорта сняли на видео

Сотни мертвых медуз на побережье Азовского моря сняли на видео. Кадры опубликованы в паблике @krasnodar_kray в Instagram.

На записи видно, как несколько человек в купальниках достают из моря погибших животных и выбрасывают на берег.

«Пляжи Азовского моря очищают от медуз», — подписал автор видео.

Пользователи в комментариях поблагодарили отдыхающих, отметив, что в переполненном медузами море «неприятно» и даже «опасно» купаться. Другие задались вопросом, как будут убирать животных с самого побережья. «И что теперь? Они будут разлагаться на пляже? А так другая живность в воде уничтожила бы их естественным путем», «Лучше бы эти люди просто пошли купаться там, где нет медуз», — написали они.

Ранее в сети появилось видео с сотней медуз, выброшенных на берег в Крыму, на побережье Казантипского природного заповедника. Отмечалось, что на место экологического чрезвычайного происшествия выезжали сотрудники Росприроднадзора.