Огромные опасные медузы массово выплыли к пляжам Сочи

На пляжах Сочи обнаружили массово выплывших к берегу опасных медуз-корнеротов. Соответствующими видеозаписями очевидцы поделились в соцсетях, одна из них была опубликована в Telegram-канале «Сочи сейчас».

На размещенных в сети кадрах запечатлено животное огромного размера — как уточняется в комментарии к посту, «с трехлитровую банку», — которое медленно передвигается в толще воды.

«Не трогать, в руки не брать, в море встретили — плывите прочь!» — рекомендуют авторы канала, подчеркивая, что после контакта с такой медузой на коже человека остаются сильные ожоги.

Кроме того, уточняется, что, как правило, корнероты обитают в морской воде вдалеке от берега, однако в последнее время их все чаще стали замечать вблизи прибрежных зон — в частности, в районе пляжей в Мамайке и Лоо.

21 августа сообщалось, что сотни мертвых медуз на побережье Азовского моря сняли на видео. На записи было видно, как несколько человек в купальниках достают из моря погибших животных и выбрасывают их на берег.