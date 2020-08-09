Нашествие огромных медуз на российском курорте испугало отдыхающих

Нашествие огромных медуз в станице Должанская Ейского района Кубани испугало отдыхающих. Кадры с побережья, заполненного морскими животными, публикует портал TourDom.

Как рассказали журналистам очевидцы, отдельные особи медуз достигают 40 сантиметров в диаметре. Такого на Азовском море, отметили россияне, они «не видели за всю свою жизнь».

«Медузы тут бывают в августе, но не в таком количестве и не столь большого размера. Люди говорят, что крупные виды приплыли с Черного моря. К счастью, они совершенно безобидны, не жалят, в отличие от своих средиземноморских собратьев», — рассказала жительница Ейска Елена, отметив, что от медуз на пляже «никто не пострадал».

Ранее сообщалось, что тысячи медуз-компасов с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи в Великобритании. Такие медузы опасны для купальщиков, поскольку от соприкосновения с ними у человека остаются ожоги.

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