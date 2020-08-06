Тысячи медуз с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи

Тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella) с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи английского графства Девон, Великобритания. Об этом сообщает газета The Sun.

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Исследователь дикой природы Даррен Мюррей (Darren Murray) сфотографировал несколько опасных медуз, когда катался на каяке. Уникальными снимками он поделился с журналистами. По данным издания, медузы-компасы регулярно приплывают к берегам Девона, когда вода становится теплее.

Эти медузы опасны для купальщиков, поскольку от соприкосновения с ними у человека остается ожог. Даже когда щупальца медузы-компаса отсоединяется от тела, она по-прежнему может ужалить. Местные власти призвали отдыхающих соблюдать осторожность.

«Медузы заполонили море, — рассказывает Мюррей. — Их там тысячи, и все разные. Мне посчастливилось проплыть среди них».

Ранее сообщалось, что на пляже австралийского штата Квинсленд обнаружили дюжину гигантских медуз с ядовитым жалом. Некоторые из них достигали 60 сантиметров в диаметре. Отдыхающих и местных жителей предупредили, что эти подводные обитатели имеют жало и представляют опасность для человека.