Тысячи медуз с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи

Тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella) с ядовитым жалом заполонили общественные пляжи английского графства Девон, Великобритания. Об этом сообщает газета The Sun.
Исследователь дикой природы Даррен Мюррей (Darren Murray) сфотографировал несколько опасных медуз, когда катался на каяке. Уникальными снимками он поделился с журналистами. По данным издания, медузы-компасы регулярно приплывают к берегам Девона, когда вода становится теплее.
Эти медузы опасны для купальщиков, поскольку от соприкосновения с ними у человека остается ожог. Даже когда щупальца медузы-компаса отсоединяется от тела, она по-прежнему может ужалить. Местные власти призвали отдыхающих соблюдать осторожность.
«Медузы заполонили море, — рассказывает Мюррей. — Их там тысячи, и все разные. Мне посчастливилось проплыть среди них».
Ранее сообщалось, что на пляже австралийского штата Квинсленд обнаружили дюжину гигантских медуз с ядовитым жалом. Некоторые из них достигали 60 сантиметров в диаметре. Отдыхающих и местных жителей предупредили, что эти подводные обитатели имеют жало и представляют опасность для человека.