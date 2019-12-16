Из глубин океана вынесло редчайшую медузу фиолетового цвета

На пляж австралийского города Байрон-Бей, штат Новый Южный Уэльс, вынесло редчайшую медузу фиолетового цвета, обитающую в глубинах океана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фотографии медузы появились в группе Byron Bay Community Board на Facebook. Публикация стала вирусной и восхитила пользователей сети. «Такая красивая, но, скорее всего, может убить человека», — комментировали одни. «Я в восторге!» — признавались другие. «Думаю, кто-то выбросил наркотики в океан, вот медуза и окрасилась», — предполагали третьи.

Специалист, изучающий планктон, Джулиан Урибе-Паломино (Julian Uribe-Palomino) из Государственного объединения научных и прикладных исследований заявил, что для определения точного вида медузы потребуется провести анализы. Однако он полагает, что на снимки попал представитель отряда корономедуз (Coronatae).

Корономедузы обитают в открытом океане, поэтому их редко можно встретить на побережье. «Только мощные ветра или буйные течения в океане способны выбросить их на берег», — подчеркнул Урибе-Паломино. Он призвал любого, кто обнаружит подобную медузу, сфотографировать ее и сообщить о находке в организацию Atlas of Living Australia — компанию, которая ведет учет растений, животных и грибов Австралии.

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