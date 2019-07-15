Найдена аномально большая медуза размером с человека

В прибрежных водах английского графства Корнуолл дайверы обнаружили аномально большую бочковую медузу. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Биолог Лиззи Дейли (Lizzie Daly) занималась дайвингом в рамках благотворительной кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана). Тогда она заметила медузу, которая была размером с ее тело. «Бочковые медузы такие огромные, поэтому всегда вызывают повышенный интерес», — подметил исследователь морской фауны Руперт Кирквуд (Rupert Kirkwood).

Ожидается, что найденное под водой гигантское существо вымоет на берег летом или осенью.

Бочковая медуза может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов. Этот вид медуз не представляет опасности для человека.

В мае сообщалось, что в английском городе Хейл на приморском пляже 73-летний Кен Тауненд выгуливал собаку и заметил в песке мертвую медузу. По его словам, он никогда не видел настолько большой особи.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!