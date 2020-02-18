Гигантские медузы с ядовитым жалом выплыли на пляж и удивили местных жителей

Местные жители обнаружили на пляже австралийского штата Квинсленд дюжину гигантских медуз с ядовитым жалом. Об этом сообщает Daily Mail.

Сцифоидные медузы выплыли на общественный пляж Вонгалинг на прошлой неделе, когда температура воздуха поднималась до плюс 36 градусов по Цельсию. Некоторые из медуз достигали 60 сантиметров в диаметре.

Управляющая местной туристической компанией Керрин Белл (Kerryn Bell) утверждает, что ее удивили огромные медузы. Они напомнили ей растаявшее мороженое. «Я ничего подобного раньше не видела, — отметила она. — Их выбросило на берег во время приливов. Они лежали под палящим солнцем и будто таяли от жары».

Отдыхающих и местных жителей попросили соблюдать осторожность, поскольку эти подводные обитатели имеют жало и представляют опасность для человека. Хотя укус сцифоидной медузы не смертелен, он способен вызвать сильную боль, раздражение кожи и мышечные спазмы.

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