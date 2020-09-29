«Кладбище медуз» на берегу Азовского моря вызвало отвращение у россиян

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Отдыхающие на российском курорте поделились в соцсетях видео с берега Азовского моря, покрытого десятками мертвых медуз, и вызвали отвращение у пользователей, которые сравнили пляж с кладбищем. На снятый очевидцами ролик обратил внимание Instagram-аккаунт krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах запечатлено множество мертвых животных, которых прибило волнами к берегу. «Картина из фильмов ужасов», — говорится в подписи к публикации.

Подписчики сообщества негативно высказались о происходящем на записи в комментариях. «Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное», «Суп из морепродуктов», «Фу, гадость», «Кладбище медуз», «Какая бяка», «Фу, ужас какой», «Запах, наверное, ужасный», — писали они.

Однако нашлись и те юзеры, которые попытались объяснить снятое на видео явление. «Окончился их жизненный цикл. Круговорот в природе», «Каждый год на Азовском море так», «Корнероты, медузы, выполнили свой жизненный цикл. Это его завершение, у берега моря», «Для их жизненного цикла это явление нормальное и тривиальное, хотя и прискорбное», — отмечали они.