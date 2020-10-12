В Турции высказались о судьбе системы «все включено» после пандемии

В Турции высказались о продлении ограничений, связанных с системой «все включено» в отелях. О судьбе популярного среди туристов формата отдыха рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации источника, весь зимний сезон гостиницы продолжат работать по программе «Безопасный туризм», а возвращение к привычной системе all-inclusive прогнозируют только на следующий год — к началу массовых чартерных программ.

Таким образом, объекты размещения продолжат придерживаться ограничений, связанных с коронавирусом, в том числе в ресторанах. Порции будут также выдаваться персоналом, а количество подхода к блюдам останется неограниченным. Кроме того, в залах все разметили для соблюдения социальной дистанции, а в некоторых отелях стеклянную посуду и металлические приборы заменили на одноразовые.

Как отмечают эксперты, сохранение текущих условий программы «Безопасный туризм» невыгодно для самих отелей. «По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по новой системе "все включено" с ограничениями, установленными сертификатом "Безопасного туризма", в долларовом эквиваленте выше как минимум на 15 процентов по сравнению с доковидным периодом, то есть с сезоном 2019 года», — рассказал топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции.

В октябре российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, сравнила ужин в местном ресторане с попрошайничеством из-за новых правил. По ее словам, несмотря на то, что процесс приема пищи по обновленной ввиду вспышки COVID-19 системе «шведский стол» стал гигиеничнее, там появился существенный недостаток.