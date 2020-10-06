Отдохнувшая в Турции россиянка сравнила ужин в ресторане с попрошайничеством

Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, сравнила ужин в местном ресторане с попрошайничеством из-за новых правил. Об этом путешественница рассказала в собственном блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По ее словам, несмотря на то, что процесс приема пищи по обновленной ввиду вспышки COVID-19 системе «шведский стол» стал гигиеничнее, в нем появился существенный недостаток.

«Лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку», — заявила туристка. Она отметила, что сотрудники ресторанов зачастую неверно отмеривают порции блюд и либо накладывают слишком много еды, либо, наоборот, настолько мало, что гостям приходится просить добавки.

«Прошу положить еще — странно смотрят из-подо лба. Нет, положат, конечно, но я чувствовала себя неловко, как попрошайка. Еще раз подходить за добавкой уже было стыдно», — пояснила автор блога, подчеркнув, что многие туристы так же стесняются просить о большей порции.

30 сентября российская туристка раскрыла способ получать большие по размеру порции еды в турецких отелях по системе «шведский стол» во время пандемии коронавируса. По ее словам, отдыхающие, которые «любят кушать побольше» и не намерены несколько раз подходить к столам раздачи за очередной порцией того или иного блюда, придумали особый прием. «Подходят к повару и говорят "волшебное слово" — "фемели"!» — указала она.

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