Перечислены непристойные для жителей Турции любимые жесты россиян

В сети перечисли любимые россиянами слова и жесты, которые считаются непристойными среди жителей Турции. Соответствующий материал был опубликован на платформе «Яндекс Дзен».

В частности, отмечает автор блога, обычный кукиш для турков является отсылкой к женским половым органам. «Кстати, у женщин легкого поведения кукиш в Турции используется в качестве приглашения к сексу», — указано в тексте.

Аналогичное значение имеет слог «ам», который в России используется, к примеру, при общении с маленькими детьми.

«Если турок скрестил пальцы, это значит, он обиделся или совсем не настроен на беседу и хочет уйти», — подчеркивает блогер. Вдобавок, по его словам, мужчинам следует избегать жеста, когда указательный и большой палец сложены в кольцо — это «знак гомосексуалистов», и он может стать причиной серьезного конфликта.

Наконец, в Турции рекомендуется не демонстрировать жест, означающий «сытость по горло» — не проводить ладонью или пальцами в районе горла, так как для местных жителей он носит примерно следующий смысл: «я тебе голову отрежу».

28 сентября россиянки, вернувшиеся из отпуска в Турции, пожаловались на непристойные предложения, которые они ежедневно получали от персонала пятизвездочного отеля. Контактировавшие с 25-летними подругами сотрудники роскошной гостиницы курорта Сиде находили их аккаунты в Instagram и оставляли им сообщения откровенного характера.