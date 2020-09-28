Россиянки раскрыли непристойные предложения персонала роскошного отеля в Турции

Россиянки, вернувшиеся из отпуска в Турции, пожаловались на непристойные предложения, которые они ежедневно получали от персонала пятизвездочного отеля. Их содержание туристки анонимно раскрыли «Ленте.ру» в понедельник, 28 сентября.

Контактировавшие с 25-летними подругами сотрудники роскошной гостиницы курорта Сиде находили их аккаунты в Instagram и оставляли им сообщения откровенного характера. Например, официанты ресторанов, а также спасатели у бассейна и охранники неоднократно делали им пошлые комплименты.

«Наслаждайся своим обедом, дорогая», «Почему сегодня вечером тебя не было на ужине?», «Может, займемся сексом, пока ты не вернулась в свою страну?» — привели примеры собеседницы издания.

Кроме того, продавец расположенного на территории отеля сувенирного магазина настойчиво предлагал туристкам провести время в компании его друзей в vip-зоне ночного клуба, демонстрируя промовидео заведения.

«Я никак не ожидала, что подобное может происходить в отеле такого высокого уровня. Сначала мы были очень напуганы, но потом поняли, что все эти действия — черта характера местных жителей», — поделилась эмоциями россиянка.

Ранее в сентябре российская туристка, также отдохнувшая в Турции вместе с подругой, удивилась поведению местных мужчин по отношению к русским женщинам. По ее словам, на территории этой страны «остаться без мужского внимания невозможно». В частности, во время прогулки на катере капитан активно предлагал женщинам индивидуальную вечернюю экскурсию.