Отдохнувшая в Турции россиянка удивилась поведению местных мужчин

Российская туристка, отдохнувшая в Турции вместе с подругой, удивилась поведению местных мужчин по отношению к русским женщинам. Своим рассказом о поездке она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По ее словам, на территории этой страны «остаться без мужского внимания невозможно». Так, пока они с попутчицей были на прогулке на катере, капитан активно предлагал им индивидуальную вечернюю экскурсию.

Позже официант в одном из местных кафе вместо того, чтобы принять заказ, долгое время мастерил для девушек розу из салфетки, а впоследствии еще двое горожан помогли им добраться до аэропорта в отсутствие такси.

При этом, обменявшись с одним из турков профилями в Instagram, путешественницы обнаружили «профиль идеального семьянина» — с женой, двумя сыновьями и родителями. «Понятно, подумали мы, удивляясь, насколько страница человека в соцсетях может создавать ошибочный образ», — заключила автор поста.

24 сентября живущая в Турции россиянка развеяла миф о том, что на русских женятся только бедные турки. Автор публикации раскрыла траты турков, которые взяли в жены иностранок, на собственном примере. Первым пунктом в списке расходов стала покупка билетов на родину. По ее словам, в нынешнем году она потратила на них 35 тысяч рублей, при этом поездка была всего одна.