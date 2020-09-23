Россияне провели «ритуал» с долларом в отеле в Турции и поделились результатом

Российские туристы, отдохнувшие в Турции во время пандемии коронавируса, последовали известной традиции и оставили один доллар для горничных на кровати в номере отеля. Результатом своих действий они поделились в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам автора записи, подобный «ритуал» в целом направлен на то, чтобы сотрудницы объекта размещения выполняли свою работу более качественно и, к примеру, при уборке комнаты не экономили на косметических средствах и напитках.

«Бывают и такие горничные, которым положишь доллар на кровать, они за это каждый раз во время своей смены будут тебе что-то новенькое и необычное в номере делать», — отметил путешественник, добавив, что во время его отпуска так и получилось.

В частности, одна из уборщиц сначала «по-особому» заправила кровать, еще спустя несколько дней изобразила на кровати при помощи полотенец фигуру в форме сердца, а накануне отъезда гостей — двух лебедей.

«Только потом мы догадались, что это все выкладывала одна и та же горничная, которой мы оставили тот самый доллар на кровати. Благодарная оказалась», — пояснил турист.

17 сентября российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о реакции местных жителей и сотрудников отеля на «каждый чих». По ее словам, персонал объекта размещения, в котором она остановилась, строго соблюдал все необходимые меры безопасности — в частности, носил средства индивидуальной защиты, а также был особенно внимателен к состоянию здоровья постояльцев.