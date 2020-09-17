Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала о реакции местных на «каждый чих»

Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о реакции местных жителей и сотрудников отеля на «каждый чих». Об этом жительница Костромы сообщила порталу К1News.ru.

По ее словам, персонал объекта размещения, в котором она остановилась, строго соблюдал все необходимые меры безопасности — в частности, носил средства индивидуальной защиты, — а также был особенно внимателен к состоянию здоровья постояльцев.

«Стоило только чихнуть, к тебе сразу подбегают и спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Везде измеряют температуру ненавязчиво», — пояснила она.

Вдобавок, поделилась путешественница, изменился формат «шведского стола», и еду в тарелки стали накладывать не сами гости, а сотрудники гостиницы.

«Персонал тебе валит в тарелку, как заботливая бабушка, шесть котлет, девять рыб, черпак оливок вместо запланированных четырех ягодок, пол-литра соуса, в котором плавает картошка фри, четверть арбуза, три куска по полбатона», — описала она.

17 сентября сообщалось, что российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. По словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживание в отеле без системы all inclusive и перелет у нее были оплачены заранее через турагентство.