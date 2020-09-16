Турист пожаловался на поборы во время отдыха в отеле «все включено» в Турции

Турист из Нидерландов, приехавший в отпуск в Турцию, пожаловался на поборы со стороны сотрудников объекта размещения. Об этом пишет Yeni Alanya.

48-летний Джелал Солак (Celal Solak) остановился на отдых в одной из гостиниц Алании по системе «все включено». Спустя несколько дней после прибытия он обратился в турагентство, где приобрел путевку, с жалобой на вымогательства.

Солак заявил, что отель потребовал заплатить 800 турецких лир (около восьми тысяч рублей) за использование кондиционера в номере.

«Я купил комплексный тур, а гостиница потребовала дополнительную плату за кондиционер. В Европе такого нет. Это грабеж. Из-за подобных проблем европейские туристы начнут избегать таких стран, как Турция», — заключил он.

В результате Солака переселили в другую местную гостиницу, однако уже на других условиях проживания — без включенного в стоимость тура питания.

14 сентября сообщалось, что мошенники обокрали российских туристов, отдыхавших в Турции, по новой схеме. В Анталье аферисты стали поджидать путешественников возле банкоматов, предлагая якобы помочь им снять наличные с карты, если они не знают турецкого языка.