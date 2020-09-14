Российских туристов обокрали в Турции по новой схеме

Мошенники обокрали российских туристов, отдыхавших в Турции, по новой схеме. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, в Анталье аферисты стали поджидать путешественников возле банкоматов, предлагая якобы помочь им снять наличные с карт, если те не знают турецкого языка.

Как рассказал один из россиян, когда он не смог снять деньги из-за незнания языка, к нему подошли злоумышленники и заявили, что карта застряла. Тогда мужчина отправился в местное отделение банка, чтобы прояснить ситуацию, а в его отсутствие преступники сняли со счета 32 тысячи рублей.

После случившегося турист отправился в полицию, где выяснилось, что в этот же день другой россиянин также написал заявление о краже 30 тысяч рублей и 74 долларов. Мошенники действовали по той же схеме, и сотрудники правоохранительных органов поняли, что оба случая связаны между собой.

Они отследили мошенников по камерам видеонаблюдения и арестовали их.

Отдохнувший в Турции россиянин ранее рассказал об обмане туристов на курортах. По словам автора блога, путевку в Турцию он вместе с женой приобрел по раннему бронированию еще в январе с вылетом в июне. Однако пандемия коронавируса нарушила их планы, и отпуск перенесся на август. Когда супруги приехали отдыхать, им предложили доплатить за улучшенный номер.