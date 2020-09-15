В Турции россиян с отрицательным тестом на COVID-19 массово выселили из отелей

В Турции российских туристов, которые оказались в одном автомобиле с больным коронавирусом, массово выселили из отелей. Об этом со ссылкой на данные закрытой группы для турагентов «Трэвел Президиум» пишет «Новый день».

Инцидент произошел с россиянами, прибывшими в турецкую Анталью 7 сентября и воспользовавшимися услугой трансфера из аэропорта. Спустя несколько дней после начала отпуска путешественникам сообщили, что один из пассажиров оказался инфицирован COVID-19.

Несмотря на то, что отдыхающие сразу же сдали тест на коронавирус и получили отрицательный результат, несколько отелей отказали им в обслуживании и приготовили граждан к депортации на родину. При этом утверждается, что постояльцы «не скандалили», были готовы жить в отдельном номере и отказаться от питания по системе «все включено».

Отмечается, что ранее отельеры Турции заявляли, что, если приезжие окажутся в контакте с больным COVID-19 во время трансфера, их могут либо изолировать на специальных условиях в объекте размещения, либо отправить обратно в страну вылета.

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 293 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 260 тысяч выздоровевших пациентов, 7119 носителей инфекции скончались.

15 сентября сообщалось, что российская туристка, отдыхавшая в Турции, внезапно почувствовала себя плохо и впала в кому. Лечение ее болезни и транспортировка в Россию обошлись страховой компании ERV в три миллиона рублей.