В отеле Турции туриста едва не загрызли питбули

В одном из отелей турецкой Антальи туриста едва не загрызли две собаки. Об этом пишет Haber 7.

Инцидент произошел в гостинице в районе Лара на востоке города 5 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. 39-летний Гекхан Дикер (Gökhan Diker) вышел вечером из номера, чтобы прогуляться с другом, и направился в сад отеля. Там на него напали две собаки породы питбуль, которые содержались в специальных клетках у входа на территорию объекта размещения.

Постоялец был вынужден вступить в схватку с животными, борьба продолжалась около десяти минут, пока в нее не вмешался друг Дикера. В результате отдыхающий получил множественные укусы рук, ног и живота — ему наложили более 40 швов.

Позднее стало известно, что хозяином питбулей является владелец отеля — пострадавший подал на него в суд и заявил, что, если бы на его месте был ребенок или женщина, «они могли бы умереть».

В свою очередь, ответчик отметил, что его собаки относятся не к бойцовской породе, а пастушьей, а также он подчеркнул, что животные «случайно вырвались» и вышли из-под контроля в ходе прогулки. Управляющий заявил, что инцидент произошел «вне его контроля», и пообещал возместить причиненный гостю ущерб.

14 сентября сообщалось о том, что в пятизвездочном отеле Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 15-летняя россиянка «подверглась сексуальному насилию в своем номере» со стороны официанта объекта размещения. Впоследствии семья пострадавшей обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать полицию, однако его руководство предприняло все действия, чтобы скрыть произошедшее.