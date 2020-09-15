Надпись на найденном на дне моря в Турции кольце связали с туристом из России

Путешественник, который 13 лет назад случайно нашел в Турции мужской перстень, активизировал поиски владельца украшения. Об этом пишет TourProm.ru.

Как поясняет портал, в 2007 году директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр обнаружил на дне Средиземного моря массивный золотой мужской перстень. Выгравированная на нем надпись оказалась на русском языке, именно поэтому появились предположения, что его хозяин связан с Россией.

«По надписи внутри я сразу понял, что это кольцо принадлежит, скорее всего, кому-то из России или из стран СНГ, оно очень ценно для владельца. (...) Она (надпись — прим. «Ленты.ру») очень личная, и я уверен, с ней связана глубокая, трогательная история, о которой нам, возможно, расскажет сам владелец», — пояснил Шкляр.

По его словам, многолетние поиски неизвестного туриста ни к чему не привели. В настоящее время представитель Минтуризма Израиля обратился за помощью в редакцию программы «Жди меня», а также к туристическим агентствам. Он намерен передать перстень владельцу при условии, что тот «в точности воспроизведет надпись, скрытую на обороте».

12 мая сообщалось, что житель американского штата Юта потерял кольцо выпускника в Германии в 1982 году и получил его благодаря мужчине, который нашел его на пляже в США. Поиск онлайн показал, что старшая школа, где учился студент, каждый год публиковала списки выпускников. Благодаря этому идентифицировать владельца кольца оказалось легко.