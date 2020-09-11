Россиянин узнал о тайном отпуске жены в Турции и отомстил

Житель Москвы отомстил жене за то, что она тайно купила билеты в Турцию и уехала в отпуск без него. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, сотрудница управы столичного района «Аэропорт» внезапно исчезла, не сообщив никому о своих планах, а на телефонные звонки и сообщения мужа она не отвечала. Узнав о том, что супруга внезапно уехала за границу, москвич решил ей отомстить.

«В полицию поступило заявление о том, что на работу не явилась сотрудница управы района "Аэропорт". А впоследствии явился ее супруг в состоянии алкогольного опьянения с заявлением об увольнении, написанным от имени жены», — рассказал источник газеты. В качестве причины увольнения мужчина назвал якобы запланированный переезд в Калининград.

Известно, что женщина действительно выехала в Турцию. Также информацию об инциденте подтвердили в районной управе, однако комментировать отказались.

9 сентября сообщалось, что жительница Пензы сожгла дом своего бывшего молодого человека из-за того, что он не отвечал на ее сообщения и звонки. В момент возгорания в доме, кроме бывшего возлюбленного злоумышленницы, находились его брат и дядя, а также новая знакомая. Им удалось выбраться из горящего строения.

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