Пелагея поделилась фотографией в купальнике из отпуска в Турции

Российская певица Пелагея поделилась серией снимков из отпуска в Турции вместе с дочерью Таисией во время пандемии коронавируса. Соответствующие фотографии были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных в сети кадров артистка запечатлена на фоне морского побережья в раздельном купальнике серо-голубого цвета. На певице также надеты темные солнцезащитные очки и накидка в тон бикини.

Поклонники артистки отреагировали на публикацию в комментариях. «Настоящая русская красавица!», «Какая же Вы красивая, Поля!», «Убила своей невероятной красотой», «Пелагея, вы очень красивая! Пусть отдых будет в кайф», «Наслаждайтесь отдыхом, грейтесь на солнышке и набирайтесь сил», «Вы восхитительная женщина», — писали они.

10 августа российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фотографиями отпуска на отечественном курорте вместе со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Подписчики Бузовой оценили публикацию в комментариях.

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