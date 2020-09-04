Стюардесса исполнила откровенный танец в бикини перед камерой и удивила фанатов

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Прославившаяся в социальных сетях стюардесса исполнила откровенный танец в купальнике перед камерой и удивила фанатов. Видео бортпроводница по имени Траваша (Travasha) опубликовала в аккаунте в TikTok.

На ролике сотрудница авиакомпании динамично двигается возле бассейна в слитном бикини черного цвета с цветочным принтом под композицию американского исполнителя Алека Чемберса. Сперва она лежит на плитке, затем задирает ногу вверх, после чего встает, потом снова садится и в самом конце ныряет в воду.

«Как же это было больно! Я сняла видео только с третьей попытки», — подписала девушка публикацию.

Поклонники Траваши бросились комментировать ролик. «Как же ты мне нравишься!», «Я твой самый большой фанат», «Я думала, что я единственный человек, который бьется головой при съемке таких видео. Как я рада, что я не одна ха-ха», — писали они.