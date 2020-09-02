Снискавшая популярность в социальных сетях испанская стюардесса сфотографировала себя голой в душе и привела фанатов в восторг. Кадром девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке полностью обнаженная бортпроводница, которая называет себя Лекси, стоит за стеклом душевой кабины, по которому стекают капли воды. Чтобы сделать селфи, девушка поставила телефон на расположенную рядом раковину. «Всем счастливого вторника», — подписала она публикацию.

Подписчики бросились восхищаться фигурой сотрудницы авиакомпании. «Ты великолепна!», «Какая шикарная фигура», «Можно к тебе?», «И тебе счастливого вторника, красотка», — писали они.

Ранее в августе американская стюардесса показала членам экипажа акробатический трюк на борту самолета. На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудница авиакомпании, стоя в проходе между рядами кресел, опирается руками на подлокотники, переворачивается вверх и закрывает ногами верхние багажные полки.