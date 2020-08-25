Задранные ноги стюардессы в самолете удивили пользователей сети

Прославившаяся в социальных сетях стюардесса показала фотографию с задранными ногами в самолете и удивила пользователей социальной сети. Кадром женщина поделилась в официальном Instagram-аккаунте.

На снимке бортпроводница, известная как Джеки, сидит в кресле бизнес-класса в униформе и респираторной маске с поднятыми вверх ногами.

«Расслабляюсь перед вылетом в Тампу. Завтра у меня выходной, а после работы я отправлюсь в тренажерный зал. Всех обнимаю и будьте осторожны», — подписала публикацию сотрудница авиакомпании.

Подписчики Джеки бросились делать комплименты ее фигуре. «Какие же потрясающие у тебя ноги», «Ты королева неба!», «У тебя лучшие ноги из всех, что я видел», «Ты очень горяча», — писали они.

Ранее в августе стюардесса и блогерша испанского происхождения Паола Вилла (Paola Villa) станцевала в купальнике перед камерой и поделилась видео с подписчиками. На записи девушка двигается под трек Wet американского репера YFN Lucci в клетчатом бикини с оборками и очках бренда Ray Ban.