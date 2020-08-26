Бизнесвумен из Москвы едва не отравилась в отпуске из-за купальника с мышьяком

Предпринимательницу из Москвы едва не отравили во время отпуска при помощи купальника, пропитанного мышьяком. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, жительнице столицы стало плохо еще во время отдыха, в связи с чем по приезде она приняла решение сдать анализ крови. В результате оказалось, что содержание яда в ее организме превысило норму в 2,5 раза.

«Химики взяли смывы с нижнего белья клиентки и обнаружили, что купальник буквально пропитан различными ядами, в том числе мышьяком», — указано в тексте. По факту произошедшего проводится проверка.

Пострадавшая предполагает, что к инциденту может иметь отношение ее ранее судимый бывший муж, у которого, в частности, имелся ключ от ее квартиры. Известно, что у них был конфликт, и мужчина неоднократно заявлял о желании забрать общего ребенка.

В августе прошлого года стали известны курорты с самыми частыми случаями отравления туристов. Список возглавил египетский город Хургада. На втором месте оказался район Пунта-Кана в Доминиканской Республике, на третьем — туристическая зона на побережье Карибского моря Ривьера-Майя (Мексика).

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