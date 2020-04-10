Россиянин сбежал от коронавируса в лес и насмерть отравился цикутой

Российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и насмерть отравился корнями цикуты. Об этом написала его супруга Лариса на своей странице во «ВКонтакте».

По словам женщины, перед смертью Александр написал ей, что нашел корни кувшинки и собирается их варить, но ошибся и приготовил ядовитое растение.

«По мнению специалистов, это был вех обыкновенный, он приятный на вкус и запах, но убивает лошадь. Соком этого растения отравился один древнегреческий философ. Саша называл себя философом добровольной простоты... И случайно повторил эту судьбу», — отметила Лариса Норко.

Путешественник умер 6 апреля. За две недели до этого он написал в социальной сети, что уезжает из Санкт-Петербурга на природу с палаткой из-за «нездорового ажиотажа» вокруг пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали за попытку самоизолироваться в палатке на пляже у моря в Евпатории. 42-летний мужчина приехал в Крым из Перми в середине марта и путешествовал по полуострову на такси.

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