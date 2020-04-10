Загадочно исчезнувшего на Гоа россиянина нашли в психбольнице

Российского туриста, исчезнувшего на Гоа при загадочных обстоятельствах, нашли в одной из местных психбольниц. Об этом пишет The Indian Express.

По информации издания, сотрудники полиции обнаружили россиянина в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме (IPHB) и выяснили, что он был отправлен на 21-дневное лечение. «Вероятно, он вызвал беспокойство окружающих. Может быть, это связано с языковыми проблемами. Мы пытаемся понять, что именно могло произойти и как он поступил в больницу», — сообщили в полиции, добавив, что в настоящее время пациент находится в стабильном состоянии.

В процессе поисков правоохранительные органы направили запросы в соседние поселения и во все местные медицинские центры, а также связались с попутчиком пропавшего, который заявил, что не располагает данными о его местонахождении, так как его знакомый — «взрослый человек и может пойти куда угодно».

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Предполагается, что теперь, чтобы покинуть медучреждение, россиянину предстоит получить разрешение суда. Местные власти заверили, что держат в курсе ситуации российское посольство и делают все возможное, чтобы гражданин России вернулся на родину.

Об исчезновении российского туриста на Гоа при загадочных обстоятельствах стало известно 6 апреля. Некоторые очевидцы заявляли, что видели, как 18 марта он садился в автобус, направлявшийся в аэропорт в районе деревни Даболим. При этом известно, что россиянин не был зарегистрирован ни на один из рейсов и из Индии так и не вылетел.

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