Россиянин исчез на Гоа при загадочных обстоятельствах

Российский турист исчез во время отпуска на Гоа при загадочных обстоятельствах. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала его жена.

Как пишет издание, житель Югры 1974 года рождения прибыл в индийскую деревню Мандрем 5 марта и разместился в отеле Shiva Place. «До 11 марта включительно мы с ним регулярно созванивались, он присылал фотографии с красивыми видами. Но потом пропал со связи», — сообщила собеседница газеты.

По ее словам, благодаря соцсетям удалось выяснить, что у россиянина украли телефон, документы и некоторые вещи. Однако некоторые очевидцы заявили, что видели, как 18 марта он садился в автобус, направлявшийся в аэропорт в районе деревни Даболим. При этом известно, что турист не был зарегистрирован ни на один из рейсов и из Гоа так и не вылетел.

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Кроме того, один из местных жителей предположил, что жителя Югры могли задержать из-за отсутствия документов. «Полиция могла обратиться в российское консульство в Мумбае за установлением его личности. Это заняло бы какое-то время, а потом объявили карантин. Странно, что он до сих пор не нашел способа связаться с семьей», — подчеркнул он. Отмечается, что посольство России в Индии и местная полиция проинформированы о произошедшем.

В июне прошлого года сообщалось, что житель Новосибирска, который отправился в путешествие в конце 2017 года, объявлен в розыск. 26-летний Александр Марчук, путешествующий автостопом, ехал в Малайзию через Казахстан и Китай.

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