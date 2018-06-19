Россиянин поехал автостопом в Азию и пропал

Житель Новосибирска, который отправился в путешествие в конце 2017 года, объявлен в розыск, пишет новостной портал НГС Новости.

По информации новосибирских волонтеров и полиции, 26-летний Александр Марчук, путешествующий автостопом, ехал в Малайзию через Казахстан и Китай. Мужчина выехал из родного города в декабре, однако через полгода он перестал выходить на связь с родственниками.

«В декабре прошлого года он взял с собой два паспорта: российский и заграничный и две видеокамеры. 7 июня через соцсети он выходил на связь с матерью, звонил ей. С тех пор ничего не слышно. Ехал автостопом», — сообщили сотрудники отдела полиции №10 «Советский».

«Сейчас мы не занимаемся поисками в Новосибирске, наш пост в социальных сетях стоит по просьбе полиции. Мы знаем только, что он ехал за границу Российской Федерации. По крайней мере, если появится возможность взаимодействовать с волонтерами других стран, то мы обязательно ей воспользуемся. В городе нет смысла заниматься [поисками], так как доподлинно известно, что он находится за границей», — поделился руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

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В конце августа 2017 года турист из Литвы Каролис Керге пропал без вести на Алтае. 27-летний мужчина путешествовал автостопом и прибыл в республику из Монголии. На связь с родственниками Керге выходил 5 августа, когда находился в алтайском селе Курай в Кош-Агачском районе. Позже путешественника нашли мертвым в реке поблизости от села Инегень в Онгудайском районе республики.

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