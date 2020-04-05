Попытавшегося самоизолироваться в палатке у моря россиянина оштрафовали

Житель Пермского края был наказан штрафом за то, что попытался самоизолироваться в палатке на пляже у моря в Евпатории. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального линейного управления МВД России на транспорте.
Отмечается, что 42-летний мужчина приехал в Крым в середине марта и путешествовал по региону на такси, ночуя в палатке.
«На пляже Евпатории он разместил ее [палатку] для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования береговой линии Черного моря. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Накануне, 4 апреля, сообщалось, что в Оренбурге суд арестовал местного жителя на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции. Полицейские обнаружили нарушителя на улице 10-я Линия, он находился на «удаленном расстоянии от места жительства». После предыдущего нарушения он получил предостережение. Ему вынесли наказание по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения