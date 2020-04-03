Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали

В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у всех оштрафованных болезнь протекала в легкой форме.

Глава главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что нарушители подписали письменное согласие оставаться дома, однако, нарушили его и вышли на улицу. Это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Ранее 3 апреля сообщалось, что житель Уфы был оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Этот штраф стал первым в России после внесения изменений в законодательство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!