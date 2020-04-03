Полицейский потребовал от идущей из магазина россиянки показать покупки

В Калуге полицейский остановил возвращавшуюся из магазина местную жительницу и потребовал показать содержимое пакета, чтобы проверить, нарушила ли она режим самоизоляции. Об этом россиянка рассказала «Подъему».
По словам Вероники А., она шла с продуктами из торговой точки возле дома, когда ее остановил сотрудник МВД. Он «хамским тоном» спросил, почему горожанка находится на улице. Та ответила, что имеет право сходить за покупками. Увидев пакет, он сказал открыть его и доказать, что там действительно еда.
«У меня вопрос: полицейский имел право осматривать содержимое пакета?» — спросила собеседница издания. Она не уточнила, показала ли продукты полицейскому.
3 апреля в Москве начали проверять выходящих из дома граждан. Так, сотрудник ГИБДД остановил корреспондента РИА Новости и спросил о причине нарушения самоизоляции. Журналисту пришлось показывать паспорт и пресс-карту. Он также сообщил, что едет на работу, и описал свой маршрут.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения