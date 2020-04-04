Россиянина арестовали за повторное нарушение самоизоляции

В Оренбурге суд арестовал местного жителя на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Оренбургской области, передает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, сотрудники ведомства обнаружили нарушителя на улице 10-я Линия, он находился на «удаленном расстоянии от места жительства». После предыдущего нарушения режима изоляции он получил предостережение. Ему вынесли наказание по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Ранее в Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих человек с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции. У них болезнь протекала в легкой форме.

За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента, весь апрель объявлен нерабочим.

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