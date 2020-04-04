Россиянина арестовали за повторное нарушение самоизоляции

В Оренбурге суд арестовал местного жителя на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Оренбургской области, передает РИА Новости.
Как сообщили в полиции, сотрудники ведомства обнаружили нарушителя на улице 10-я Линия, он находился на «удаленном расстоянии от места жительства». После предыдущего нарушения режима изоляции он получил предостережение. Ему вынесли наказание по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).
Ранее в Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих человек с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции. У них болезнь протекала в легкой форме.
За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 582 человека, общее число инфицированных превысило 4700 человек. Большинство заразившихся — в Москве. По указу президента, весь апрель объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения