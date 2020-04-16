Помещенные на карантин в роскошные отели туристы пожаловались на гнилую еду

Австралийские туристы, которых государство после возвращения из путешествий поместило на двухнедельный карантин в роскошные отели, пожаловались на некачественное питание. Об этом пишет SBS Punjabi.

Так, вернувшиеся из Индии Джон Хейвуд (John Haywood) и его жена Франсин (Francine), которые оказались на изоляции в отеле Travelodge Hotel Southbank в Мельбурне, утверждают, что пища просрочена и неправильно маркирована. «Еда гнилая и даже вонючая. Мы не ожидали такого в этом отеле», — рассказал Хейвуд.

Еще один путешественник, имя которого не раскрывается, обратился к руководству гостиницы с просьбой не подавать «тошнотворные» блюда, которыми можно отравить постояльцев. По его словам, еда, предназначенная для разогрева в микроволновой печи, была наполовину размороженной и, вероятно, долгое время хранилась вне холодильника. Турист также заявил, что персонал не предпринял никаких мер несмотря на многочисленные жалобы. «Нас будто бы никто не слышит. Проблемы с едой не воспринимаются всерьез», — добавил он.

Кроме того, оказавшийся на карантине турист Паван Вашишт (Pawan Vashisht) назвал качество подаваемой пищи ужасным и заметил, что чаще всего продукты полусырые и несвежие. Он также заявил, что вынужден дозаказывать еду в дополнение к той, которую подают на карантине, чтобы не чувствовать голод.

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В отеле в свою очередь отметили, что стремятся обеспечить гостям максимально комфортные условия в сложившихся обстоятельствах, и заверили, что на контейнерах с якобы просроченными продуктами была перепутана этикетка с пометкой о сроке годности.

7 апреля сообщалось, что австралийские туристы, которых государство после путешествий поместило на карантин в роскошные отели, назвали свою жизнь в изоляции пыткой. В частности, они заявили, что условия их содержания хуже тюремных и могут навредить психическому здоровью.

Правительство Австралии использует пятизвездочные отели, чтобы изолировать граждан, которые прибыли из-за границы. Например, некоторых жителей Сиднея разместили в InterContinental, Hilton, Swissotel и Novotel. Решение было принято после того, как стало известно, что большинство случаев заболевания в стране зафиксированы у жителей, недавно вернувшихся из-за границы. В настоящее время в Австралии подтверждено 5550 случаев коронавируса.

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