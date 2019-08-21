Названы курорты с самыми частыми случаями отравления туристов

Египетский город Хургада возглавил список курортов, на которых чаще всего травятся туристы во время отдыха. Результаты исследования аналитической компании Sick Holiday и лаборатории YorkTest публикует Daily Mail.

С начала 2017 года в Хургаде было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления у отдыхающих.

На втором месте оказался район Пунта-Кана в Доминиканской Республике — 211 человек. На третьем — туристическая зона на побережье Карибского моря Ривьера-Майя (Мексика). На этом курорте заболели 182 человека.

Четвертой оказалась турецкая Анталья (108 отравившихся), пятым мексиканский Канкун (95 отравившихся). Шестую и восьмую позиции заняли острова в Кабо-Верде: Боа-Вишта (84 человека) и Сал (68 человек). Седьмым стал Марракеш (Марокко), где зарегистрировали 83 случая отравлений.

Заключительными в списки оказались испанские курорты Майорка и Бенидорм. Там от некачественной пищи пострадали 66 и 62 туриста соответственно.

В августе министерство иностранных дел Германии предупредило туристов о росте числа заболеваний, вызванных кишечной палочкой (бактериями E.Coli), в Египте. Источник заражения — сырые фрукты, овощи, говядина и баранина. Путешествующим в эту страну порекомендовали мыть фрукты и овощи перед употреблением самостоятельно, отказываться от блюд из сырых или недостаточно термически обработанных продуктов, не пить воду из-под крана, не добавлять в напитки лед из водопроводной воды и с осторожностью купаться в бассейне.

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