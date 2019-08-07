Туристов предупредили об опасной инфекции в Египте

Министерство иностранных дел Германии предупредило туристов о росте числа вызванных кишечной палочкой (бактериями E-Coli) заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник заражения — сырые фрукты, овощи, говядина и баранина. Путешествующим в Египет рекомендуют мыть фрукты и овощи перед употреблением самостоятельно, отказываться от блюд из сырых или недостаточно термически обработанных продуктов, не пить воду из-под крана, не добавлять в напитки лед из водопроводной воды и с осторожностью купаться в бассейне.

По информации ведомства, в 2019 году после поездки в Египет заболевания, вызванные E-Coli, были выявлены у 31 немецкого туриста, а за весь 2018 год — у 21 путешественника. Все туристы останавливались в разных египетских гостиницах в разное время года, поэтому речь не идет о локальной вспышке заболевания.

Инкубационный период заболеваний, вызванных кишечной палочкой, составляет от трех до восьми дней. Симптомы — тошнота, рвота, диарея, лихорадка. В особо тяжелых случаях инфекция может спровоцировать осложнения, например, почечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что отдыхавший в Египте годовалый сын британцев Ричарда Холта и Лары Уилкокс чуть не умер после отравления в кафе отеля. Отравление привело к отказу почек у ребенка: у мальчика диагностировали гемолитический уремический синдром (STEC-HUS). Он был госпитализирован в состоянии, угрожающем жизни, и провел 22 дня в детской больнице Alder Hey в Ливерпуле.

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