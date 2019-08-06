Туристы перекусили в роскошном отеле и угодили в больницу

Пара туристов из Великобритании заразилась паразитической амебной дизентерией, поужинав в ресторане пятизвездочного отеля Sensatori Barut Fethiye в Фетхие, Турция. Об этом сообщает Mirror.

После приема пищи у 65-летнего Стивена Гривза началась диарея в острой форме. Спустя сутки плохо себя почувствовала и его 59-летняя жена Синди. Пара сообщила о своем недомогании сотрудникам туроператора TUI, которые оплатили им такси до больницы и медицинскую помощь.

Супруги провели три дня под капельницами в турецкой больнице. «Мы испытывали непрекращавшуюся боль от капельниц, а медсестры были довольно грубыми. У них были проблемы с попаданием иглами в вены, поэтому наши руки были черными и синими», — рассказал Стивен Гривз.

Туристы остались недовольны тем, что в больнице их не навестил сотрудник компании. Также их возмутило, что за несколько дней аналогичным заболеванием заразилась другая пара туристов, но никаких мер предосторожности предпринято не было.

Вернувшись в Великобританию, супруги некоторое время звонили и писали в TUI в надежде получить компенсацию, пока в компании не перестали отвечать на их звонки. В настоящий момент пара подала на компанию в суд.

Ранее в июле туристы из Великобритании Ричард Холт и Лара Уилкокс, отдыхавшие в отеле Jaz Bluemarine Resort в Хургаде (Египет), рассказали, что их годовалый сын Киллиан отравился в гостиничном кафе и чуть не умер.

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