Турист отравился едой в Хургаде и оказался при смерти

Британец едва не умер от почечной недостаточности после того, как сильно отравился в отеле египетского города Хургада. Об этом сообщает Mirror.

53-летний Спенсер Джонстон отдыхал в четырехзвездочной гостинице Sindbad Aqua Resort с женой и детьми. По словам туриста, еда в отеле была отвратительной, и члены его семьи постоянно чувствовали себя плохо на отдыхе. Когда Джонстон вернулся домой, у него начались проблемы со здоровьем, и его жена обратилась к врачу.

Британец пролежал в больнице шесть дней, где ему диагностировали острую почечную недостаточность. «Врачи сказали, что я мог умереть. У меня постоянно были галлюцинации. Отпуск нашей мечты превратился в кошмарный сон», — поделился Джонстон.

Сейчас он требует у туроператора TUI, продавшего его семье путевку, компенсации всех расходов на отель.

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В августе британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие. Позже власти Египта сообщили, что причиной смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен была кишечная палочка.

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