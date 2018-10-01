Путешествия
 
Последние новости
Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3
«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины
В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали
Старушка напугала голого взломщика челюстями
Москвичей свяжут с космосом 
Умер ведущий легендарного детского телешоу
Российский истребитель подобрался к кораблям Украины и попал на видео
Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки
Новости партнеров

Турист отравился едой в Хургаде и оказался при смерти

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото

Британец едва не умер от почечной недостаточности после того, как сильно отравился в отеле египетского города Хургада. Об этом сообщает Mirror.

53-летний Спенсер Джонстон отдыхал в четырехзвездочной гостинице Sindbad Aqua Resort с женой и детьми. По словам туриста, еда в отеле была отвратительной, и члены его семьи постоянно чувствовали себя плохо на отдыхе. Когда Джонстон вернулся домой, у него начались проблемы со здоровьем, и его жена обратилась к врачу.

Британец пролежал в больнице шесть дней, где ему диагностировали острую почечную недостаточность. «Врачи сказали, что я мог умереть. У меня постоянно были галлюцинации. Отпуск нашей мечты превратился в кошмарный сон», — поделился Джонстон.

Сейчас он требует у туроператора TUI, продавшего его семье путевку, компенсации всех расходов на отель.

В августе британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие. Позже власти Египта сообщили, что причиной смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен была кишечная палочка.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
TUI holidaymaker in Egypt hotel nearly killed by food poisoning at resort next to where British couple died
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
Сотни гостей эвакуированы из отеля в Египте из-за загадочной смерти туристов
Путешествия
Путешествия17:51 7 сентября

Гоночная столица

Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
18:5427 сентября

Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут

19:41Сегодня

«Стрижи» открыли Гран При России

19:3525 сентября

Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом

Путешествия00:0627 сентября
Монумент «Алеша»

«Не забудьте надеть на голову бахилы!»

Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
16:4215 сентября

Назван самый выгодный месяц для путешествий

17:55Сегодня

Пермский бодибилдер пригрозил взорвать самолет и поплатился

13:1925 сентября

Англичанин прожил две недели в российском аэропорту

Путешествия00:02 8 сентября

«Степи и жара — сущий ад»

Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?
06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

15:09Сегодня

Перечислены любимые курорты российских пенсионеров

20:5124 сентября

«Кафе Арарат» представило новое меню

Россия
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
В Якутии пожарные не дождались нормальной зарплаты и начали новую голодовку
Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки
В Ингушетии нашли новый способ выразить протест против передачи земель Чечне
В Перми воспитательница заклеила малышу рот скотчем и поплатилась
Все материалы
Мир
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
По ошибке запустившего ракету над Эстонией пилота наказали
Жертв цунами закопают в огромной братской могиле
Индонезийцы пережили цунами и пошли грабить магазины
Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Российский истребитель подобрался к кораблям Украины и попал на видео
Азербайджанский депутат уточнил роль России в оккупации Нагорного Карабаха
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Смерть Захарченко попала на видео
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Не довезли
Компания «Возовоз» близка к фиаско
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
В России остался последний олигарх
В России задумали вернуть пиво в ларьки
США помирились с Канадой
Средний долг пенсионера перед банком перевалил за 100 тысяч рублей
Все материалы
Силовые структуры
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Владимир ВагинКонечная для Вагона
В США его считали лидером русской мафии. Его смерть в тюрьме — загадка для всех
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Экс-следователя МВД арестовали за растрату 50 миллионов рублей из вещдоков
Появились подробности жизни сестер Хачатурян после СИЗО
Американец создал детскую порностудию в Челябинске и сел
Московские полицейские обстреляли прохожего за замечание
Все материалы
Наука и техника
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Раскрыта длительность полета замены Ту-160 и Ту-22М3
В НАСА поищут инопланетные технологии
У МиГ-31 заметили противоспутниковую ракету
Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком
Опровергнута популярная эволюционная гипотеза
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевОтстоял
Акинфеев ушел из сборной. Он был первым, несмотря на провалы
Джоэл Боломбой«Считаю себя русским»
Он родился на Украине, но мечтает сыграть за Россию. Почему?
В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
Гонщик попал под колеса соперника и выжил
Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться
Зидан воссоединится с Роналду
Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России
Все материалы
Культура
«Я не боюсь смерти»
Умер лучший певец XX века Шарль Азнавур
Женское тело в корсете
Ленин был ее феей. Она уехала на Запад и умерла нелепой смертью
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
Опубликовано предсмертное фото Азнавура
Умер Шарль Азнавур
Мужа члена Шведской академии посадили на два года за изнасилование
Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Популярный видеоблогер скончался от рака
В Telegram обнаружили серьезную уязвимость
Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле
Сесть за лайк оказалось невозможно
Макрона распекли за фото с полуголыми чернокожими мужчинами
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Раскрыт вред от мытья головы
Перечислена ставшая модной нелепая одежда из прошлого
Одежда Ким Кардашьян пошла на костюм для Хеллоуина
Все материалы
Путешествия
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Турист отравился едой в Хургаде и оказался при смерти
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Пермский бодибилдер пригрозил взорвать самолет и поплатился
Все материалы
Из жизни
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Канадка ошиблась номером и пригласила незнакомку на поминки
Слишком близко
Солнце, тепло и яркие цвета остались в прошлом. И на этих снимках
Страсть американца к продаже морских огурцов довела его до тюрьмы
Печенье с предсказанием принесло американцу миллион
«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности
Убитый медведь отомстил охотнику
Все материалы
Будь проще!
Первая встреча с обновленным Jeep Cherokee, который после рестайлинга стал таким же, как все
Видео: smart или квартира?
2.2 млн рублей за крохотный smart fortwo — почему он столько стоит?
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
Появились подробности о «народном кроссовере» Volkswagen для России
Skoda представила первый RS-кроссовер
Полностью раскрыт дизайн новой «трешки» BMW
Все материалы
Дом
«Я схватила сковородку и жахнула в ответ»
Московская старушка превратила жизнь соседки из провинции в кошмар
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами
Житель Анапы заработал более 100 миллионов рублей на несуществующих квартирах
Рынку ипотеки пообещали беспрецедентный рост
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы
Все материалы