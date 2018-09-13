Названа причина загадочной смерти туристов в Египте

Власти Египта сообщили, что причиной смерти семейной пары, которая отдыхала в пятизвездочном отеле в городе Хургада, была кишечная палочка. Об этом пишет The Independent.

Ранее туристическое агентство Thomas Cook отрицало, что найденная в еде отеля бактерия имеет причастность к несчастному случаю. Однако генеральный прокурор Египта сообщил, что смерть произошла в результате инфекционного заражения.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

24 августа британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие.

Причина смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен не называлась. Изначально власти сообщили, что супруги умерли естественной смертью, однако их дочь заявила, что ее родители были абсолютно здоровы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!