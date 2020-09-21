В роскошном отеле Турции нашли склад с поддельным алкоголем

На роскошном курорте в Турции в ходе рейда, проведенного Управлением безопасности Анталии, была выявлена подпольная сеть по торговле поддельным алкоголем по всей провинции. Об этом пишет Hurriyet.

По информации издания, нелегальная продукция, в частности, хранилась на складе в центре города, а также в пятизвездочном отеле, название которого не раскрывается, в курортном районе Серик — в его кладовых содержались крупные запасы напитков, предназначенных для распространения внутри объекта размещения и в местных магазинах.

Отмечается, что в общей сложности правоохранительные органы изъяли более девяти тысяч бутылок с поддельными спиртными напитками. Кроме того, в процессе обысков были задержаны пять человек, возбуждено уголовное дело.

В сентябре прошлого года сообщалось, что злоупотребление алкоголем — одна из наиболее частых причин смерти российских туристов в Турции. В связи с этим россиян призывали исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару.