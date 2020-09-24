В сети перечислили не рекомендуемые к употреблению продукты в отелях Турции

Пользовательница сети составила список продуктов, которые туристы не рекомендуют употреблять в отелях Турции. Информация появилась в блоге «ТУРИСТиКо» на платформе «Яндекс Дзен».

Автор публикации проанализировала отзывы путешественников, которые отдыхали в гостиницах уровня пять звезд, а также в отелях среднего класса — три или четыре звезды. Согласно материалу, чаще всего туристы жалуются на качество еды и содержание меню после отдыха в наименее дорогих гостиницах.

Среди минусов кухни отдыхающие называют небольшой выбор мясных блюд, однако их отсутствие компенсируют рыба и морепродукты, а также маленькое количество фруктов на столе, причем часто они недоспелые и несладкие. Кроме того, во многих отелях постояльцам предлагают йогурты без упаковок, в которых попадаются кусочки несвежих фруктов.

Вдобавок путешественники рекомендуют воздержаться от употребления блюд из сырого мяса или суши из рыбы, так как туристам неизвестны условия их хранения и сколько они пролежали на столе без холодильника. Часто не съеденное накануне мясо могут подавать повторно под соусом, в супах-пюре или в горшочках.

Отдыхающие также подчеркивают, что в отелях нередко в приготовлении салатов, яичницы и пиццы используют мясную нарезку, которая осталась с обеда. Таким же образом поступают и с десертами: например, добавляют на пирожное новый слой крема, сливок, желе или фруктов, чтобы освежить его.

По информации поста, не рекомендуется брать коктейли с кубиками льда, поскольку чаще всего их для них замораживают обычную воду из-под крана. К тому же многие напитки готовят из специальных порошков, в связи с чем на отдыхе для питья лучше отдавать предпочтение чаю или воде в бутылках.

В августе отдыхающим в турецких отелях запретили самим брать еду со «шведского стола» в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что эта мера коснется в том числе и гостиниц, работающих по системе «все включено».